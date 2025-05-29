Четверг, 29 мая, 2025
26.9 C
Рязань
Власть и политикаГлавные новости

Олег Смирнов получил благодарность Совета Федерации за вклад в развитие Рязани

Алексей Самохин
Власть и политикаГлавные новости

Олег Смирнов получил благодарность Совета Федерации за вклад в развитие Рязани

Алексей Самохин

На заседании Рязанской городской Думы 29 мая 2025 года депутат Олег Смирнов получил благодарственное письмо Совета Федерации. Документ, подписанный председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко, вручил сенатор Игорь Мурог.

Награда стала признанием многолетнего труда Смирнова на благо Рязани и области. В письме отмечены его вклад в развитие местного самоуправления, профессионализм и активная жизненная позиция. В частности, подчеркнута его роль в реализации инфраструктурных проектов, взаимодействии с жителями и поддержке социальных инициатив.

— Для меня это высокая оценка нашей совместной работы. Мы продолжим делать всё возможное для развития города и повышения качества жизни рязанцев, — отметил Олег Смирнов.

Олег Смирнов является одним из наиболее заметных представителей местной власти. За годы работы он зарекомендовал себя как ответственный и инициативный руководитель, вносящий весомый вклад в устойчивое развитие региона.

Олег Смирнов получил благодарность Совета Федерации за вклад в развитие Рязани Документ, подписанный председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко, вручил сенатор Игорь Мурог.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости Рязани и области

Политолог Марков: атака ВСУ на Дубну угрожает ядерным заряжением

Атака беспилотников ВСУ на подмосковную Дубну угрожает ядерным заражением,...
Общество

Громкие звуки в Рязани слышны под утро 29 мая

Жители города проснулись от звуков работы ПВО.
Происшествия

Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Было слышно несколько ударных звуков, которые, по всей видимости, связаны с работой ПВО.
Происшествия

Названо место, откуда запустили атаковавшие Москву и Рязань беспилотники

Напомним, вражеские БПЛА сбили ночью над несколькими регионами России, включая Москву и Рязань. Над Рязанской областью, по официальным данным, уничтожено 4 беспилотника. 
Происшествия

Новые павильоны у дороги на кладбище сгорели в Рязани

Причина происшествия пока неизвестна.

Последние новости

Власть и политика

В Рязани внесли изменения в установление налога на имущество физических лиц

Корректировки вносятся в целях введения новой льготы в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество для граждан, являющихся собственниками объектов, являющихся объектами культурного наследия
Гордума

В Правила землепользования и застройки внесены изменения

Ранее в реестр границ ЕГРН внесены изменения описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков.
Акценты

Собачий вальс с непредсказуемым финалом

В конце апреля на сайте госзакупок появился тендер, который должен определить подрядчика строительства на территории Рязанской области приюта для бездомных животных. 
Общество

Новую ветку водопровода в Борках планируют подключить до 2 июня 2025 года

Поступают обращения жителей микрорайона Борки о перебоях с подачей воды.
Происшествия

Рязанец до смерти избил знакомую во время конфликта

Между 54-летним мужчиной и 40-летней женщиной, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт.
Общество

Объединение 75-й школы со школой в Олимпийском не планируется — Малков

Губернатор отметил, что, к сожалению, в городе построено много жилых многоквартирных домов, не обеспеченных социальной инфраструктурой. Эта ситуация будет постепенно меняться.
Общество

Павел Малков ответил на жалобы о качестве воздуха в регионе

На прямой линии с жителями губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал участившиеся жалобы на качество воздуха в городе.
Гордума

Татьяна Панфилова представила отчет о деятельности Рязанской городской Думы за 2024 год

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в прошлом году велось благоустройство сквера имени Бирюзова, Новопавловской рощи и Черезовских прудов, территорий Лесопарка и Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка.