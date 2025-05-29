Олег Смирнов получил благодарность Совета Федерации за вклад в развитие Рязани

На заседании Рязанской городской Думы 29 мая 2025 года депутат Олег Смирнов получил благодарственное письмо Совета Федерации. Документ, подписанный председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко, вручил сенатор Игорь Мурог.

Награда стала признанием многолетнего труда Смирнова на благо Рязани и области. В письме отмечены его вклад в развитие местного самоуправления, профессионализм и активная жизненная позиция. В частности, подчеркнута его роль в реализации инфраструктурных проектов, взаимодействии с жителями и поддержке социальных инициатив.

— Для меня это высокая оценка нашей совместной работы. Мы продолжим делать всё возможное для развития города и повышения качества жизни рязанцев, — отметил Олег Смирнов.

Олег Смирнов является одним из наиболее заметных представителей местной власти. За годы работы он зарекомендовал себя как ответственный и инициативный руководитель, вносящий весомый вклад в устойчивое развитие региона.