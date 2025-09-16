Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Интервью Аллы Пугачевой вызвало обсуждения в шоу-бизнесе. Психолог Татьяна Василькова, проанализировав его для «МК», обратила внимание на отдельные фразы и детали.

Одна из них — вопрос Пугачевой: «Как бы я жила там?». По словам Васильковой, это говорит о том, что ей сложно произнести слово «Россия». И это, по её мнению, означает, что жить в России ей сейчас было бы непросто. Психолог отметила: человек сам создаёт условия своей жизни, а не кто-то за него. Пугачева сама сказала в интервью: «Всё, что ни делается, — к лучшему».

Василькова также обратила внимание на момент, когда Пугачева чокалась и сказала: «Я за безмятежность. Жду и желаю». Психолог задалась вопросом: не рано ли пить за безмятежность? Возможно, ещё наступит момент, когда будут пить — не чокаясь.

Несмотря на заявления Пугачевой, психолог пришла к выводу, что она тоскует по России и не может смириться с отъездом. Это, по её словам, чувствуется на протяжении всего интервью.

Василькова отметила: если человеку не нужна родина, он не будет говорить о ней три дня подряд. Интервью записывали именно столько. По её мнению, это показывает, насколько Пугачевой важна Россия. Даже не находясь в стране, она эмоционально связана с ней — через разговоры.

Ответ на вопрос, хочет ли она вернуться, по мнению психолога, становится очевидным: хочет.