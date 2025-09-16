Вторник, 16 сентября, 2025
Одна фраза в недавнем интервью выдала Пугачёву с головой 

Алексей Самохин
Алла Пугачёва, скриншот видео

Интервью Аллы Пугачевой вызвало обсуждения в шоу-бизнесе. Психолог Татьяна Василькова, проанализировав его для «МК», обратила внимание на отдельные фразы и детали.

Одна из них — вопрос Пугачевой: «Как бы я жила там?». По словам Васильковой, это говорит о том, что ей сложно произнести слово «Россия». И это, по её мнению, означает, что жить в России ей сейчас было бы непросто. Психолог отметила: человек сам создаёт условия своей жизни, а не кто-то за него. Пугачева сама сказала в интервью: «Всё, что ни делается, — к лучшему».

Василькова также обратила внимание на момент, когда Пугачева чокалась и сказала: «Я за безмятежность. Жду и желаю». Психолог задалась вопросом: не рано ли пить за безмятежность? Возможно, ещё наступит момент, когда будут пить — не чокаясь.

Несмотря на заявления Пугачевой, психолог пришла к выводу, что она тоскует по России и не может смириться с отъездом. Это, по её словам, чувствуется на протяжении всего интервью.

Василькова отметила: если человеку не нужна родина, он не будет говорить о ней три дня подряд. Интервью записывали именно столько. По её мнению, это показывает, насколько Пугачевой важна Россия. Даже не находясь в стране, она эмоционально связана с ней — через разговоры.

Ответ на вопрос, хочет ли она вернуться, по мнению психолога, становится очевидным: хочет.

Тайна перевала Наговициной: Рюкзак появился сам по себе — и не покрыт снегом. Значит, она была жива?

На августовских кадрах — пусто. Только палатка, снег, камни. Рюкзака — нет. Совсем. Ни тени, ни намёка. А в сентябре — он вот он. Чистый. Сухой. Стоит, будто его положили вчера.
Белоусов жёстко наказал Зеленского за дроны в Польше — СМИ

Военные блогеры и инсайдеры сообщают о масштабных ударах по украинским военным объектам и о загадочной операции «Труба-3».
Экстрасенс сделала неожиданный прогноз об окончании СВО и судьбе России

После окончания СВО, по словам ясновидящей, начнется не менее интересный период.
Они не понимали, что происходит: российские войска бьются за Купянск 

Война — не только артиллерия и бронетехника. Иногда решающую роль играет газовая труба под рекой, тишина перед штурмом и внезапность, от которой у противника ломается командная система.
Они думали, что это учения, а Россия уже достала «План Б» — и он перевернёт всё

Всё началось с дронов. Якобы российских. Якобы вторгшихся в Польшу. Якобы ночью, во время ударов по Львову. Но, как уверяют источники, это была украинская провокация

Соцфонд России: с 2026 года страховые пенсии будут индексировать два раза в год

В 2025 году страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%. Социальные — на 14,75%.
Политолог Гуреев объяснил главные ошибки Запада с санкциями против России 

Постпреды стран Евросоюза убрали с повестки обсуждение новых санкций против России. Почему? Потому что предыдущие — не сработали. Более того, некоторые из них ударили по тем, кто их и вводил.
Карту мест, где можно бесплатно подключиться к точкам Wi-Fi, разработали в Рязанской области

Подключиться к бесплатному Wi-Fi можно в территориальных отделах МФЦ, учреждениях культуры и спорта, ТРЦ, общепитах и отделениях банков.
Более 60 рязанских первичных отделений Движения Первых одержали победу и стали призёрами федерального конкурса — Павел Малков

Губернатор Павел Малков отметил, что на сегодня в Движение Первых вступили более 87 тысяч школьников – это 70% от общего числа рязанцев в возрасте от 7 до 17 лет
Павел Малков: Необходимо использовать преимущества онлайн-платформ при госзакупках

Павел Малков отметил, что необходимо расширить доступ субъектов МСП к госзакупкам с помощью использования онлайн-платформ. Большая часть таких закупок имеет небольшие объемы
Суд в Сочи приговорил 22-летнего к колонии за разврат и склонение к наркотикам

Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних (ч.4 ст.134, ч.1 ст.135 ч.1 ст.137 УК РФ) и склонении одной из них к потреблению наркотических средств (п. «а» ч.3 ст.230 УК РФ).
Павел Малков принял участие в открытии выставки «Надежда Хвощинская: по праву таланта»

В экспозиции представлены предметы из Государственного музея истории российской литературы им. Даля, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного музея А.С. Пушкина, музеев Рязанской области и научной библиотеки имени Горького.
Больше всего времени рязанки тратят на сон и уход за собой — Рязаньстат

В выходные женщина в среднем спит на 1 час дольше, полчаса отводят на неотложные рабочие моменты.