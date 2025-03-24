Один погиб, шесть человек пострадало в ДТП в Ряжском районе

Пострадавшие в серьезной аварии в Рязанской области экстренно эвакуированы с места ДТП в медицинские организации. Об этом сообщает федеральный центр медицины катастроф.

В Ряжском районе 21 марта столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Один человек погиб. Пятерых пострадавших, включая троих детей, экстренно эвакуировали с места происшествия в Ряжский межрайонный медицинский центр Рязанской области.

Двое детей в тяжёлом состоянии были доставлены на вертолете санитарной авиации. Трое пострадавших, среди которых находился один ребенок в тяжелом состоянии, на автомобиле скорой помощи.

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В ближайшее время планируется эвакуация троих детей в медицинское учреждение более высокого уровня — в Рязанскую областную детскую клиническую больницу имени Н. В. Дмитриевой.