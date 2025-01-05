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Фото: министерство обороны РФ, mil.ru
Власть, политика, общество

Очередной рейд по иностранцам прошёл в Рязани: 7 человек встали на воинский учёт

Алексей Самохин

Очередной рейд, направленный на напоминание гражданам, недавно получившим российское гражданство, об обязанности встать на воинский учет, провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с представителями военного комиссариата Рязанской области.

В рамках рейда, при поддержке территориальных правоохранительных органов, были проверены 21 человек из числа иностранных и натурализованных граждан. Из них 7 человек были доставлены в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.

Кроме того, 5 иностранных граждан выразили желание заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ. Рейд традиционно охватил 5-ю оптовую базу города Рязани, а также другие торговые и строительные объекты.

Благодаря работе, проводимой военными следователями и комиссариатами, в 2024 году на воинский учет было поставлено более 700 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты на прохождение военной службы в Вооруженных Силах РФ.

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