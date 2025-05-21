Девятый за сутки беспилотник сбили на территории Рязанской области

С 15:00 до 18:00 на территории Рязанской области сбили один беспилотник, он стал девятым за 21 мая. Об этом сообщает Минобороны России.

В указанное время дежурными средствами ПВО на территории РФ уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них над территорией Орловской области — пять, над Брянской и Курской областями — по пять, четыре на территории Московского региона, два БПЛА в Тульской области, по одному во Владимирской, Калужской и Рязанской областях.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, пострадавших и материального ущерба нет.

С 20:00 20 мая до 04:05 21 мая над Рязанской областью сбили три беспилотных летательных аппарата самолётного типа. В период с 8:00 до 11:30 21 мая было сбито еще три БПЛА. С 11:30 до 15:00 уничтожено два беспилотника. С 15:00 до 18:00 в области сбили еще один, девятый БПЛА.