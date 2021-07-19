Обвиняемого в убийстве женщины-адвоката в Самаре нашли мертвым

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В субботу, 17 июля, обвиняемого в убийстве Екатерины Пузиковой нашли мертвым в медучреждении УФСИН. Об этом сообщает «КП — Самара«.

По предварительной информации, Алексей Рясков покончил с собой.

Следователи проводят проверку.

Напомним, в начале июля в Самаре нашли труп адвоката Екатерины Пузиковой. Женщину убили в собственной квартире. Следователи предполагали, что к преступлению причастен бывший возлюбленный погибшей Алексей Рясков.

Дело в том, что ранее Екатерину обвиняли в отравлении мужа-банкира. Алексей Рясков, как он сам утверждал в опубликованном видео, помог женщине избежать правосудия.