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Суббота, 3 июля, 2021
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Опубликовано видео изнутри самарской квартиры, где убили женщину-адвоката

Елена Лобанова
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В субботу, 3 июля, в самарской квартире обнаружили тело Екатерины Пузиковой. Адвоката убили. Об этом сообщает РЕН ТВ

В настоящее время в квартире 32-летнего адвоката работают следователи. Труп женщины обнаружили около 10:00 в доме по улице Садовой.

Следователи рассказали, что на теле Екатерины Пузиковой обнаружили телесные повреждения в области головы. По предварительным данным, повреждения нанесены тупым предметом.

Напомним, в совершении преступления подозревают бывшего Екатерины. Ранее он записал видео, в котором рассказал, что за взятку удалось прекратить уголовное преследование женщины. Около пяти лет Екатерина находилась под следствием по обвинению в убийстве своего мужа.

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