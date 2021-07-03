Опубликовано видео изнутри самарской квартиры, где убили женщину-адвоката

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В субботу, 3 июля, в самарской квартире обнаружили тело Екатерины Пузиковой. Адвоката убили. Об этом сообщает РЕН ТВ

В настоящее время в квартире 32-летнего адвоката работают следователи. Труп женщины обнаружили около 10:00 в доме по улице Садовой.

Следователи рассказали, что на теле Екатерины Пузиковой обнаружили телесные повреждения в области головы. По предварительным данным, повреждения нанесены тупым предметом.

Напомним, в совершении преступления подозревают бывшего Екатерины. Ранее он записал видео, в котором рассказал, что за взятку удалось прекратить уголовное преследование женщины. Около пяти лет Екатерина находилась под следствием по обвинению в убийстве своего мужа.