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В Самаре зарезали адвоката, которую обвиняли в убийстве мужа

Елена Лобанова
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В субботу, 3 июля, в самарской квартире нашли мертвой адвоката Екатерину Пузикову. Ранее ее обвиняли в убийстве мужа. Об этом сообщает «Комсомольская правда»

На теле женщины нашли множественные ножевые ранения. Известно, что Екатерина днем ранее приехала в родной город из Краснодара, куда перебралась на постоянное место жительства. 

Адвокат женщины считает, что убийство может быть связано с видеороликом, который опубликовал бывший возлюбленный девушки Алексей Рясков. На записи мужчина утверждает, что в 2017-м году вместе с адвокатами и родителями Екатерины собрал крупную сумму денег и отдал ее судье. Якобы, именно после этого уголовное преследование в отношении убитой было прекращено. 

Адвокат Екатерины считает, что из-за этого девушка могла прилететь в Самару. Запись затронула самые больные темы девушки — родителей и оправдательный приговор. 

В 2012-м году мужа Екатерины Дмитрия Пузикова отравили во время застолья. После той встречи вместе с банкиром госпитализировали и нескольких людей. 

Под подозрение в совершении преступления попала жена погибшего. Ее дважды признавали виновной и приговаривали к длительному сроку заключения. Под следствием Екатерина провела пять леть. После апелляционный суд признал ее невиновной. 

Убийцу Дмитрия Пузикова так и не нашли.

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