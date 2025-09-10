Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани

В Рязани на пересечении улиц Чкалова и Вокзальной состоялось торжественное открытие обновленного сквера. Проект реализован благодаря областной программе местных инициатив.

В церемонии открытия сквера приняли участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, депутаты Рязанской областной Думы, представители администрации Рязани, общественности, активисты, юнармейцы.

На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп», обновили малые архитектурные формы, провели озеленение и установили уличные фонари.

— Символично, что наш обновленный сквер мы открываем в Год Защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы. Он станет не только местом отдыха, но и местом памяти о подвигах наших земляков, которую мы должны чтить и передавать новым поколениям, — сказал Антон Астафьев.

В сквере появилась стела «Доска почета» с архивными фотографиями, которые помогают узнать о городе и самих рязанцах в годы Великой Отечественной войны.

