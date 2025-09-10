Среда, 10 сентября, 2025
19.4 C
Рязань
Общество

Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани на пересечении улиц Чкалова и Вокзальной состоялось торжественное открытие обновленного сквера. Проект реализован благодаря областной программе местных инициатив.

В церемонии открытия сквера приняли участие первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, депутаты Рязанской областной Думы, представители администрации Рязани, общественности, активисты, юнармейцы.

На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп», обновили малые архитектурные формы, провели озеленение и установили уличные фонари.

— Символично, что наш обновленный сквер мы открываем в Год Защитника Отечества и год 80-летия Великой Победы. Он станет не только местом отдыха, но и местом памяти о подвигах наших земляков, которую мы должны чтить и передавать новым поколениям, — сказал Антон Астафьев.

В сквере появилась стела «Доска почета» с архивными фотографиями, которые помогают узнать о городе и самих рязанцах в годы Великой Отечественной войны.

Материалы по теме:

Рязанский архитектор оценил благоустройство парка Морской славы

Капитальный ремонт улицы Аллейной запланирован на 2026 год

Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп»
Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп»
Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп»
Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп»
Обновленный Чкаловский сквер открыли в Рязани На зеленой зоне заменили старое асфальтовое покрытие дорожек, обустроили новые дорожки на месте «народных троп»

Самые читаемые материалы

Интересное

Последнее пророчество Ванги о «зелёном господаре» на Украине сбывается с пугающей точностью

Тридцать лет назад слова болгарской пророчицы казались бредом. Сегодня же её предсказания о России и Украине сбываются одно за другим
Новости России

Ответ за Донецк последовал моментально — «Царьград»

Российская армия нанесла массированные удары по объектам противника в Славянске и Краматорске.
Акценты

Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...
Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Интересное

В поезде с «ушлой бабушкой»: история конфликта за нижнюю полку

Вечером она заявила, что уже слишком старенькая, чтобы залезать на верхнюю полку, и потребовала, чтобы «настоящий мужчина» уступил ей место. При этом она не сказала даже слова «пожалуйста».

Последние новости

Общество

В Рязани почтили память жертв блокадного Ленинграда

В честь павших прозвучал троекратный ружейный залп. Мероприятие завершилось торжественным маршем роты почетного караула курсантов десантного училища.
Экономика и бизнес

Материалы и услуги высокого качества для вашего дома предлагает рязанцам строительная компания «ГЕЛИОС»

Задумали ремонт и уже представляете, каким станет ваш дом или квартира после его завершения? Теперь вам нужно найти специалистов, которые смогут качественно воплотить все ваши идеи в реальность.
Интересное

Можно ли фотографироваться на кладбище, рассказал священник 

Один проповедник писал, что поминовение умерших — это особенно благодатная почва для суеверий. Они прорастают там, как крапива или бурьян.
Общество

В Рязани на улице Новосёлов строится ЖК «Полярная звезда» — место, где сбываются женские мечты

Новый дом строится на улице Новосёлов за сквером в честь генерала Скобелева. В «Полярной звезде» предусмотрено всё, чего хочет современная женщина.
Общество

«Ростелеком» приглашает школьников принять участие в онлайн-чемпионате по цифровой грамотности «Изучи интернет»

«Ростелеком» и Координационный центр доменов .RU/.РФ объявляют о старте...
Новости мира

Учёные нашли связь между длиной пальцев и склонностью к алкоголю

Учёные связывают этот феномен с гормональным фоном. Подобная форма руки указывает на высокий уровень тестостерона
Спорт

На стадионе «Рязань-Арена» прошла зарядка с чемпионом, участников приветствовал Павел Малков

В «Зарядке с чемпионом – 2025» приняли участие свыше 5000 студентов вузов и колледжей региона, а также школьников, которые поддержали акцию впервые.
Новости России

Минобороны РФ: Объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара не планировались

В ведомстве уточнили, что максимальная дальность полёта российских беспилотников, применённых в операции, не превышает 700 километров.