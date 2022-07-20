Обнажённый труп женщины в машине обнаружил хозяин, вернувшийся из командировки

В городе Волжский Волгоградской области в салоне припаркованной на улице 40 лет Победы иномарки обнаружили труп женщины. Об этом сообщает V1.ru.

Полностью обнажённое тело без признаков насильственной смерти нашли в салоне автомобиля, простоявшего с 17 июня на улице, пока его хозяин был в командировке.

— Девушка была абсолютно голая, одна рука была между ног, под ней лежали вещи — какой-то ярко-розовый свитер и джинсовые бриджи, — рассказывают волжане. — На пассажирском сиденье лежали шлёпки.

Труп пролежал в машине несколько дней, понять, кто-это сразу невозможно. Местные жители предполагают, что женщина, которой на вид 45 лет, могла быть наркоманкой. Она залезла в салон автомобиля, разделась из-за жары и умерла. Правда, не исключено, что было совершено преступление.

Очевидцы утверждают, что тело лежало на заднем сиденье, ноги были закинуты на спинку.

Машину несколько дней назад проверяла дочь хозяина. Она заметила, что водительская дверь закрыта неплотно и захлопнула её.

Ценные вещи из машины не пропали. По факту обнаружения тела проводится проверка, личность умершей женщины устанавливается.