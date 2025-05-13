О заморозках в Москве и центре России рассказал синоптик Тишковец

Синоптик Евгений Тишковец рассказал в своём телеграм-канале о заморозках в Москве и Центральной России.

За прошедшую ночь температура воздуха на основной метеостанции ВДНХ опустилась до +0,7 °C. В Бутово было -1,2 °C, в Тушино +2,4 °C, в Строгино +3,0 °C.

В Подмосковье самой холодной точкой стали Горки Ленинские (-0,7 °C), а также Железнодорожный и Пушкино (-1,0 °C), Электросталь (-1,1 °C), Михайловское (-1,8 °C), Мелихово (-2,0 °C) и Серпухов (-2,3 °C).

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Понижение температуры ниже нуля также зафиксировали в Брянской области (Жуковка -1,4 °C, Карачев -1,1 °C, Навля -0,3 °C), Калужской области (Жиздра -2,4 °C) и Орловской области (Волхов -2,3 °C).

На опубликованной метеорологом погодной карте видно, что в Рязани ночная температура 13 мая составила +2,3 °C.