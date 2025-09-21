О ситуации с первичной наркоманией в Рязанской области рассказали в минзд

В министерстве здравоохранения Рязанской области рассказали о ситуации с первичной наркоманией в регионе.

В 2024 году показатель Рязанской области по критерию «Первичной наркомании» оценивался как самый лучший — нейтральный. Стоит отметить, что за несколько лет заболеваемость наркоманией практически не меняется, даже снижается.

В 2023-2024 годах показатель первичной наркомании самый низкий за 10 лет статистического наблюдения. В 2024 году наркологической службой было зарегистрировано первичных больных наркоманией на 1 человека больше, чем в 2023 году.

Все выявленные в 2024 году случаи наркомании, а это 60% первичных больных, взяты под диспансерное наблюдение на основании решений суда. Страдающие наркоманией находятся в поле зрения наркологической службы и получают медицинское лечение, проходят реабилитацию.

Успешно прошедших курс лечения пациенты направляются на реабилитации: стационарные и амбулаторные. С ними работает специально сформированная мультипрофессиональная команда, включающая в себя врачей-психиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, специалиста по социальной работе, социального работника, врача-физиотерапевта, врача ЛФК, инструктора по лечебной физкультуре.

Наркозависимые, желающие сохранить конфиденциальность, могут обратиться анонимно по телефону доверия: 8-4912-25-95-27. По данному номеру также можно получить консультацию и психологическую поддержку.