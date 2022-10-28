Нумеролог рассказала о судьбе Ксении Собчак после отъезда из России

Нумеролог Клара Кузденбаева разложила на цифры характер покинувшей Россию телеведущей Ксении Собчак и заглянула в её ближайшее будущее. Прогноз приводит издание passion.ru.

В цифровом коде Ксении Собчак две шестёрки. Они символизируют богатство, это означает, что телеведущую ждёт большая прибыль.

Две восьмёрки в её коде – признак удачи, что может означать то, что Собчак не ждёт заключение в колонию. Нет в её судьбе четвёрок – признака нетерпимости и несправедливости. Нет также троек – способности приносит неосознанный вред другим.

Кузденбаева прогнозирует, что до 5 ноября (день рождения Собчак) её ожидает спад, а затем – подъём. Успех по многим направлениям возможен в случае, если звезда «немного притихнет».

– Она встретит новую любовь, заработает деньги и даже сможет однажды вернуться на родину, – говорится в прогнозе.

Напомним, Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у должностного лица «Ростеха». В рамках расследования правоохранителями задержаны коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Сама Собчак покинула Россию. Известно что ночью 26 октября журналистка выехала в Литву через Беларусь. Чтобы запутать силовиков, Ксения приобрела билеты на самолёт в Дубай, затем в Турцию.

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