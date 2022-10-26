Следственные действия в доме Ксении Собчак закончены, сообщает Mash.

По информации канала, силовики сейчас обыскивают автомобиль и придомовую территорию. Всё происходит в присутствии мужа Ксении Константина Богомолова.

По данным ТАСС, Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве у должностного лица «Ростеха». В рамках расследования правоохранителями задержаны коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Санкции статьи подразумевают до 15 лет колонии.

Сама Собчак покинула Россию. Известно что ночью 26 октября журналистка выехала в Литву через Белоруссию. Чтобы запутать силовиков, Ксения приобрела билеты на самолёт в Дубай, затем в Турцию, сообщает ТАСС.

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