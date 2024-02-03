Суббота, 3 февраля, 2024
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Нумеролог назвала самый денежный день февраля 2024

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Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области
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Череда «денежных» дней, когда можно поймать финансовую удачу за хвост, ожидается в феврале. Но один из этих дней будет обладать особой энергетикой. Об этом рассказала Ольга Алёшина в интервью изданию The Voice.

По словам Алёшиной, денежными днями можно считать 1, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29 февраля. Самым денежным из них окажется дата 25 февраля.

Ранее нумерологи сообщили, в какие даты рождаются люди с самым сильным Ангелом-хранителем. «Самый сильный ангел» даётся тем, кто появился на свет 6, 17, 25 и 29 числа каждого месяца. Исключительными счастливчиками являются рожденные 29 февраля — в високосный год.

Что отличает всех этих людей? Лучезарная энергия, которая помогает справляться с бедами и ненастьем, уверенность, развитая интуиция.

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