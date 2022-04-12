Новые выплаты в Рязанской области коснутся порядка 33 360 детей

В Рязанской области новые выплаты, предусмотренные поручением президента Владимира Путина, коснутся порядка 33 360 детей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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С 1 апреля устанавливается ежемесячная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет для нуждающихся в социальной поддержке семей.

После введения этой меры поддержки в Рязанской области предложили упразднить региональное пособие на ребенка для детей в возрасте от 8 до 18 лет. Введение новой более значимой выплаты, по сути, заменит действующее пособие, повысив его размер.

Региональные выплаты на детей до 7 лет включительно, а также пособия многодетным семьям останутся прежними.