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Вторник, 12 апреля, 2022

Новые выплаты в Рязанской области коснутся порядка 33 360 детей

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Новые выплаты в Рязанской области коснутся порядка 33 360 детей

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Рязанской области новые выплаты, предусмотренные поручением президента Владимира Путина, коснутся порядка 33 360 детей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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С 1 апреля устанавливается ежемесячная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет для нуждающихся в социальной поддержке семей.

После введения этой меры поддержки в Рязанской области предложили упразднить региональное пособие на ребенка для детей в возрасте от 8 до 18 лет. Введение новой более значимой выплаты, по сути, заменит действующее пособие, повысив его размер.

Региональные выплаты на детей до 7 лет включительно, а также пособия многодетным семьям останутся прежними.

— Новые выплаты помогут поддержать большое количество наших граждан, семьи с детьми, — сказал губернатор Николай Любимов во время заседания регионального правительства. — Выплаты будут осуществляться на условиях софинансирования, большую часть средств — 88% выделяют из федерального бюджета.

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