Здание бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани передадут «Патриотцентру»

Во вторник, 27 октября, состоялось заседание Рязанской городской Думы, во время которого депутаты обсудили передачу здания бывшего кинотеатра «Родина» в безвозмездное пользование ГБУ РО «Патриотцентр» (с 2012 по 2018 год ГБУ РО «Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи») сроком на 11 месяцев.

Депутаты ознакомились с программой работы центра и состоянием здания.

«Патриотцентр» выполняет функции по практической реализации мероприятий в сфере государственной молодежной политики. Среди наиболее значимых проектов — подготовка волонтеров для акций «Бессмертный полк», «Мы – граждане России», «Волонтеры Конституции», «МыВместе», волонтеров-медиков, волонтеров-спасателей, организация военно-спортивных игр и занятий школы начальной военной подготовки «Солдаты будущего».

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Решение о передаче здания было принято единогласно.