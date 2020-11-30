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За долг по кредиту жителя Рязанской области объявили в розыск

7info7

За долг по кредиту жителя Рязанской области объявили в розыск. Мужчина задолжал около 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Рязанской области.

Исполнительное производство в отношении Бразинского Андрея Владимировича, 25.10.1974 г.р., касимовские судебные приставы возбудили ещё в марте прошлого года. Однако должник до сих пор уклоняется от выплаты средств.

По месту регистрации и последнему месту жительства (деревня Оськино, Клепиковский район) он не проживает. На связь с судебными приставами мужчина не выходит. В связи с этим его объявили в розыск.

Если в обладаете информацией о местонахождении мужчины, сообщите в дежурную часть ведомства по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

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