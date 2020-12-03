В Рязанской области закрыли несколько паромных переправ

В связи с окончанием навигации в Касимовском районе закрыта паромная переправа через Оку на автодороге между Елатьмой и совхозом Маяк-Ласинский. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Когда на реке установится лёд, там планируют сделать ледовую переправу. Пока же в этом месте дежурит судно на воздушной подушке «Славир 696». Оно используется для служебных нужд и перевозки сотрудников экстренных служб.

Также не работает паромная переправа у села Юшта в Шиловском районе. До населённого пункта есть объездная дорога. Там также планируется сделать ледовую переправу.

С сегодняшнего дня разведены наплавные мосты в Спасском районе у сёл Троица и Фатьяновка. Сделано это для пропуска шуги по реке Оке. Когда ледовая обстановка восстановится, мосты вновь начнут работу.

Мосты в Шацком районе работают в обычном режиме.

Учитывайте эту информацию при планировании маршрута!