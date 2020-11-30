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В Рязанской области выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом

7info

В понедельник, 30 ноября, в Рязанской области выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Темп прироста за сутки составил 0,8%. Днём ранее было 0,9%.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 14 тыс 60 жителей Рязани и области. Показатель заболеваемости на 100 тыс населения – 1250,77. Это меньше общероссийского – 1563,35 на 100 тыс. населения.

В сообщении опергруппы отмечается, что все необходимые для борьбы с распространением коронавируса мероприятия в Рязанской области осуществляются в полном объёме.

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