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В Рязани провели приёмку отремонтированной автодороги

7info7

Представители мэрии и депутаты Гордумы приняли участие в приёмке автодороги на Рязанской улице. Дорогу отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Рязанской полностью заменили дорожное полотно, установили бордюры, обустроили съезды, канализацию, ливневые отводы, благоустроили остановки. Также там появилась разметка, знаки и искусственные неровности.

Современные трапециевидные пешеходные переходы оборудованы фонарями освещения в целях обеспечения безопасности граждан, пересекающих проезжую часть. Также подрядчиком установлены 6 остановочных павильонов, — сообщили в администрации.

Ремонт дороги завершили раньше срока. Претензий по качеству работ у комиссии нет.

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