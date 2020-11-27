В Рязани провели приёмку отремонтированной автодороги

Представители мэрии и депутаты Гордумы приняли участие в приёмке автодороги на Рязанской улице. Дорогу отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На улице Рязанской полностью заменили дорожное полотно, установили бордюры, обустроили съезды, канализацию, ливневые отводы, благоустроили остановки. Также там появилась разметка, знаки и искусственные неровности.

Современные трапециевидные пешеходные переходы оборудованы фонарями освещения в целях обеспечения безопасности граждан, пересекающих проезжую часть. Также подрядчиком установлены 6 остановочных павильонов, — сообщили в администрации.

Ремонт дороги завершили раньше срока. Претензий по качеству работ у комиссии нет.