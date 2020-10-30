В Рязани приставы арестовали «Инфинити»

В Рязани судебные приставы арестовали у гражданина автомобиль «Инфинити». Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

Причиной ареста стала задолженность по налогам, превышающая 1 миллион рублей. Автомобиль был обнаружен в ходе патрулирования в одном из спальных районов Рязани. В присутствии понятых приставы наложили арест на Infinity QX56, стоящий 2,5 млн рублей.

Машина оставлена должнику на ответственное хранение с правом пользования. Если в течение 10 дней он не оплатит долг, автомобиль заберут и выставят на аукцион.