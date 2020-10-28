Пьяного водителя задержали в Рязанской области сотрудники Росгвардии

В Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в Клепиковском районе.

Сотрудникам вневедомственной охраны поступила ориентировка на мужчину, который, по предварительной иноформации, разъезжает на «Фольксвагене» в нетрезвом виде.

На маршруте патрулирования в Туме сотрудники Росгвардии обратили внимание на автомобиль, подходящий под описание. Росгвардейцы остановили транспортное средство. За рулем иномарки находился местный житель 1963 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения.

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Нарушителя задержали. Его передали полиции.