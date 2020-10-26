Чтобы не лишиться автомобилей, рязанец оплатил долги по штрафам и налогам

Боясь потерять автомобили, рязанец оплатил долги по штрафам и налогам. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП Росии по Рязанской области.

Рязанские судебные приставы в пятницу, 23 октября, проводили рейд на территории рязанской овощебазы. С помощью приложения «Мобильный розыск» они обнаружили мужчину, имеющего неоплаченные штрафы ГИБДД и долги по налоговым и фискальным платежам. Общая сумма задолженностей превышала 20 тысяч рублей.

Выяснилось, что в собственности у рязанца находятся три грузовика и легковушка «Тойота Камри». Приставы приняли решение арестовать имущество должника. Однако мужчина, побоявшись лишиться автомобилей, оплатил долги на месте.