В региональном УФПС прокомментировали ДТП с почтовым автомобилем

В УФПС Рязанской области прокомментировали аварию, произошедшую в Шиловском районе.

УФПС Рязанской области оказывает полное содействие ГИБДД в установлении причин дорожно-транспортного происшествия в Шиловском районе, водителю почтовой автомашины оказывается медицинская помощь.

Происшествие не отразится на обслуживании клиентов почтового оператора, для оперативной доставки почтовых отправлений на маршрут выведен дополнительный транспорт.

реклама

Для допуска на маршрут следования все водители проходят обязательное медицинское освидетельствование, а транспорт — техосмотр. Автомобиль находился в исправном состоянии.

Следует отметить, что все автомобили Почты России подключены к автоматизированной системе мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС, что позволяет определять месторасположение транспортного средства, отображает сигналы тревоги и поддерживает связь с водителем.