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Новости РязаниПроисшествия

В региональном УФПС прокомментировали ДТП с почтовым автомобилем

7info7

В УФПС Рязанской области прокомментировали аварию, произошедшую в Шиловском районе.

УФПС Рязанской области оказывает полное содействие ГИБДД в установлении причин дорожно-транспортного происшествия в Шиловском районе, водителю почтовой автомашины оказывается медицинская помощь.

 Происшествие не отразится на обслуживании клиентов почтового оператора, для оперативной доставки почтовых отправлений на маршрут выведен дополнительный транспорт.

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Для допуска на маршрут следования все водители проходят обязательное медицинское освидетельствование, а транспорт — техосмотр. Автомобиль находился в исправном состоянии.

Следует отметить, что все автомобили Почты России подключены к автоматизированной системе мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС, что позволяет определять месторасположение транспортного средства, отображает сигналы тревоги и поддерживает связь с водителем.

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