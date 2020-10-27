Вторник, 27 октября, 2020
6.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
КоронавирусНовости РязаниОбщество

Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 13.00 27 октября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 314 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 5361, Касимов – 257, Сасово – 217, Скопин – 304, Рыбное – 246, Михайлов – 120, Ряжск – 275, Спасск – 60, Шацк – 57, Клепики – 56, Кораблино – 66, Новомичуринск – 172.

Заболеваемость по районам следующая:

реклама

Александро-Невский район – 76;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 57;

Кадомский район – 9;

Касимовский район – 160;

Клепиковский район – 173;

Кораблинский район – 34;

Милославский район – 44;

Михайловский район – 152;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 56;

Путятинский район – 36;

Рыбновский район – 170;

Ряжский район – 45;

Рязанский район – 456;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 91;

Сасовский район – 64;

Скопинский район – 177;

Спасский район – 157;

Старожиловский район – 75;

Ухоловский район – 15;

Чучковский район – 48;

Шацкий район – 68;

Шиловский район – 173.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На выплаты рязанским медикам выделили дополнительно 140 миллионов

Новости Рязани
27 октября комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение для Рязанской дополнительных средств. Деньги направят из резервного фонда Правительства...
Узнать больше

Журналист Алексей Пивоваров приехал в Рязань

Новости Рязани
Журналист снимает в Рязани очередную передачу для своего канала «Редакция» на YouTube. В Рязани Пивоваров и его съёмочная группа пробудут до вечера.
Узнать больше

Представители рязанской мэрии встретились с жильцами аварийного дома в поселке Строитель

Администрация
В понедельник, 26 октября, рязанские депутаты, руководители управления энергетики и ЖКХ, представители структурных подразделений встретились с жителями аварийного дома в поселке Строитель,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанский театр кукол побывал с гастролями в Твери

Культура
В рамках детско-юношеского направления «Больших гастролей» на сцене Тверского театра кукол прошли показы спектаклей «Гуси-лебеди» и «Сказка о мёртвой царевне».
Узнать больше

В России ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Новости Рязани
С завтрашнего дня россияне будут обязаны носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах.
Узнать больше

На берегу Оки в Рязани археологи нашли фрагменты скульптур

Культура
По предположению руководителя Рязанской археологической экспедиции Василия Конова, эти статуи могли стоять в Торговом городке.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

В Рязани состоялся круглый стол по экологическим проблемам в городе

Акценты
В понедельник, 26 октября, в областной библиотеке имени Горького состоялся круглый стол по экологическим проблемам.  На встрече присутствовали представитель...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в ноябре

Акценты
«Регуляторные песочницы», использование карты «Мир» для владельцев торговых агрегаторов, маркировка шин и другие нововведения месяца. Какие законы вступают в силу в ноябре?
Узнать больше

Зелень круглый год: как выбрать и получить максимум пользы

Акценты
Когда у нас есть возможность покупать свежую зелень круглый год, появляется вопрос: так ли она полезна? Как выбрать зелень в магазине и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+