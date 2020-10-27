Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 13.00 27 октября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 314 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 5361, Касимов – 257, Сасово – 217, Скопин – 304, Рыбное – 246, Михайлов – 120, Ряжск – 275, Спасск – 60, Шацк – 57, Клепики – 56, Кораблино – 66, Новомичуринск – 172.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 76;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 57;
Кадомский район – 9;
Касимовский район – 160;
Клепиковский район – 173;
Кораблинский район – 34;
Милославский район – 44;
Михайловский район – 152;
Пителинский район – 9;
Пронский район – 56;
Путятинский район – 36;
Рыбновский район – 170;
Ряжский район – 45;
Рязанский район – 456;
Сапожковский район – 20;
Сараевский район – 91;
Сасовский район – 64;
Скопинский район – 177;
Спасский район – 157;
Старожиловский район – 75;
Ухоловский район – 15;
Чучковский район – 48;
Шацкий район – 68;
Шиловский район – 173.