Обновлены данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 13.00 27 октября, в Рязани и области выявлено 10 тыс 314 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 5361, Касимов – 257, Сасово – 217, Скопин – 304, Рыбное – 246, Михайлов – 120, Ряжск – 275, Спасск – 60, Шацк – 57, Клепики – 56, Кораблино – 66, Новомичуринск – 172.

Заболеваемость по районам следующая:

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Александро-Невский район – 76;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 57;

Кадомский район – 9;

Касимовский район – 160;

Клепиковский район – 173;

Кораблинский район – 34;

Милославский район – 44;

Михайловский район – 152;

Пителинский район – 9;

Пронский район – 56;

Путятинский район – 36;

Рыбновский район – 170;

Ряжский район – 45;

Рязанский район – 456;

Сапожковский район – 20;

Сараевский район – 91;

Сасовский район – 64;

Скопинский район – 177;

Спасский район – 157;

Старожиловский район – 75;

Ухоловский район – 15;

Чучковский район – 48;

Шацкий район – 68;

Шиловский район – 173.