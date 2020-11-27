Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.
В целом на 11.30 27 ноября в Рязани и области выявлено 13 тыс 708 человек с COVID-19.
Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:
Рязань – 7148 , Касимов – 328, Сасово – 294, Скопин – 447, Рыбное – 317, Михайлов – 153, Ряжск – 350, Спасск – 84, Шацк – 79, Клепики – 78, Кораблино – 92, Новомичуринск – 209.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 114;
Ермишинский район – 26;
Захаровский район – 81;
Кадомский район – 11;
Касимовский район – 201;
Клепиковский район – 244;
Кораблинский район – 50;
Милославский район – 64;
Михайловский район – 186;
Пителинский район – 11;
Пронский район – 69;
Путятинский район – 42;
Рыбновский район – 208;
Ряжский район – 59;
Рязанский район – 578;
Сапожковский район – 21;
Сараевский район – 114;
Сасовский район – 87;
Скопинский район – 228;
Спасский район – 181;
Старожиловский район – 113;
Ухоловский район – 25;
Чучковский район – 84;
Шацкий район – 91;
Шиловский район – 209.