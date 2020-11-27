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Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

7info

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила актуальные данные о географии распространения коронавируса по районам региона.

В целом на 11.30 27 ноября в Рязани и области выявлено 13 тыс 708 человек с COVID-19.

Ситуация с заболевшими коронавирусом в городах Рязанской области следующая:

Рязань – 7148 , Касимов – 328, Сасово – 294, Скопин – 447, Рыбное – 317, Михайлов – 153, Ряжск – 350, Спасск – 84, Шацк – 79, Клепики – 78, Кораблино – 92, Новомичуринск – 209.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 114;

Ермишинский район – 26;

Захаровский район – 81;

Кадомский район – 11;

Касимовский район – 201;

Клепиковский район – 244;

Кораблинский район – 50;

Милославский район – 64;

Михайловский район – 186;

Пителинский район – 11;

Пронский район – 69;

Путятинский район – 42;

Рыбновский район – 208;

Ряжский район – 59;

Рязанский район – 578;

Сапожковский район – 21;

Сараевский район – 114;

Сасовский район – 87;

Скопинский район – 228;

Спасский район – 181;

Старожиловский район – 113;

Ухоловский район – 25;

Чучковский район – 84;

Шацкий район – 91;

Шиловский район – 209.

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