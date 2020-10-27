На улице Добролюбова в Рязани оборудуют современные пешеходные переходы

Глава администрации Рязани Елена Сорокина проинспектировала ремонт дороги на улице Добролюбова. Работы производятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об итогах проверки мэр города сообщила на своей странице в Facebook.

На объекте уже выполнено фрезерование верхнего слоя асфальта. Там установили бордюрный камер, уложили выравнивающий слов, почти заасфальтровали тротуары. В настоящее время подрядчик ремонтирует съезды и подходы к дороге. Ремотные работы планируется завершить до 15 декабря.

Пешеходные переходы на этом участке будут устраиваться по новому образцу: нерегулируемый пешеходный переход организуют на возвышенности трапециевидной формы, на которой нанесут разметку и установят соответствующие знаки, — сообщила Сорокина.

Также она добавила, что на улице Добролюбова обустроят остановку с заездным карманов. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы и щебенение тротуара.

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