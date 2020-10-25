На Севастопольской аллее в Рязани начали асфальтировать дорожки

На Севастопольской аллее в Рязани начали укладывают асфальт. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы на объекте проводятся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Сейчас там ведётся асфальтоукладка. В ближайшее время рабочие заасфальтируют главную и примыкающие дорожки.

По сообщению мэрии Рязани, следующий этап благоустройства аллеи — её озеленение. Саженцы для посадки подберут вместе со специалистами. Затем вдоль аллеи появятся информационные щиты.

Ранее на объекте установили столбы освещения. Решается вопрос о подключении их к сетям.