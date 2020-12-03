На муниципальных предприятиях Рязани выявили нарушения

На муниципальных предприятиях Рязани прошли внеплановые проверки. Речь идёт об Аварийно-ремонтной службе, Управлении Рязанского троллейбуса и «Детском питании», сообщает мэрия.

В организациях выявили ряд нарушений. Так, в Аварийно-ремонтной службе договоры подряда заключали с нарушением сроков. Также там установлены нарушения в бухгалтерской и кадровой и другой документации. На предприятии ослаблен контроль за использованием расходных материалов. Несколько автомобилей, которые списали с баланса ещё 2 года назад, до сих пор не сданы в утилизацию и не сняты с учёта в ГИБДД.

На МУП «Управление рязанского троллейбуса» в оперативной порядке не устранили выявленные ранее нарушения. Также там отсутствуют локальные нормативные акты по созданию резерва запасных частей. В отношении руководства предприятий будут применены меры дисциплинарного воздействия. Заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров поручил устранить выявленные нарушения.

Внеплановая проверка проводилась и на МП «Детское питание». Ранее на работу предприятия поступали жалобы. Проверка выявила нарушения, связанные с хранением продуктов и пищевых отходов. Недочёты есть и в ведение документации.

Руководству «Детского питания» поручено устранить нарушения в месячный срок. Кроме того, рассматривается применение мер дисциплинарного воздействия к ответственным лицам, допустившим нарушения.