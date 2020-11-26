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Новости РязаниОбщество

Мэрия Рязани сообщила информацию о числе заболевших коронавирусом в городе

7info

Администрация Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии. 

На 12 часов 25 ноября в Рязанской области было зарегистрировано 13 тыс 467 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели с начала пандемии 7 тыс 45 жителей.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. Там заболели 2172 человека. 

В Октябрьском районе Рязани зарегистрировано 1960 коронавируса, в Железнодорожном – 1761.

Меньше всего заболевших в Советском районе города – 1152 жителя. 

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