Мэрия Рязани сообщила информацию о числе заболевших коронавирусом в городе

Администрация Рязани сообщила свежие данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 12 часов 25 ноября в Рязанской области было зарегистрировано 13 тыс 467 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели с начала пандемии 7 тыс 45 жителей.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. Там заболели 2172 человека.

В Октябрьском районе Рязани зарегистрировано 1960 коронавируса, в Железнодорожном – 1761.

Меньше всего заболевших в Советском районе города – 1152 жителя.