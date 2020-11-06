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Новости РязаниОбщество

МегаФон узнал, что смотрят рязанцы в пандемию

7info7

Ограничения в период самоизоляции и перенос ожидаемых премьер привели к росту популярности кинотеатров онлайн. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020. В Рязанской области спрос на просмотры через приложение вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом,  больше 95% пользователей сервиса чаще выбирали комедийные фильмы и сериалы.

В топ-10 предпочтений абонентов вошли картины: «Достать ножи», «Заражение», «Джентльмены», фэнтезийная мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды», продолжение популярной франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом «Плохие парни навсегда», а также отечественная драма «Союз Спасения». При этом лидер по скачиваниям – триллер «Джокер», который с небольшим преимуществом обогнал по количеству просмотров биографическую киноленту «Ford против Ferrari».

Аналитики отметили возросший интерес жителей Рязани и к российским сериалам – около 60% абонентов Мегафон ТВ в регионе предпочли зарубежным отечественные проекты. В список самых востребованных сериалов вошли «Фитнес», «Содержанки»,»Ивановы-Ивановы», «Чики», «Корни», «Война семей» и «ИП Пирогова». Телесериал, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, — «Игра престолов», который несколько лет удерживал первую позицию, расположился на третьей строчке рейтинга, уступив лидерство телесериалу «Гранд».

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В новом сезоне абоненты смогут увидеть 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов. Среди них российский детективный телесериал о великом сыщике «Шерлок в Росcии», мини-сериал с Николь Кидман и Хью Грантом «Отыграть назад», а также восьмисерийный проект Федора Бондарчука «Псих».

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