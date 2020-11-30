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Игорь Греков проверил работу больниц с «красными зонами» в Новомичуринске и Скопине

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В минувшие выходные вице-губернатор Игорь Греков по поручению губернатора посетил районные больницы с действующими «красными зонами». В работе принял участие первый заместитель председателя областной Думы Дмитрий Хубезов. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

Вице-губернатор посетил Новомичуринскую МРБ, где «красная зона» открыта относительно недавно, а также Скопинский межрайонный медицинский центр, куда на лечение поступают жители из нескольких районов Рязанской области. В специализированные отделения таких больниц проводится госпитализация пациентов с лёгким и средним течением болезни. Если состояние вызывает тревогу, больных переводят в учреждения областного центра.

В настоящее время в обеих больницах начинают работать волонтерские отряды, которые возглавили добровольцы, прошедшие обучение основным навыкам оказания помощи в «красной зоне» на базе Рязанской областной клинической больницы.

Игорь Греков пообщался с врачами и пациентами. Говорили о качестве оказания медицинской помощи, обеспечении лекарственными препаратами, средствами защиты. Игорь Греков поблагодарил медработников за самоотдачу, пожелал пациентам скорейшего выздоровления.

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