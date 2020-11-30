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Доля электронных заявок на субсидии рязанским аграриям превысила 30%

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В рекордном 2020 году Рязанская область сделала ещё один шаг в процессе цифровизации государственных услуг: доля заявок на оформление субсидий, подаваемых аграриями электронно, превысила 30% от общего количества документов.

Рязанская область – один из первых регионов России, где оказание государственных услуг сельхозтоваропроизводителям переведено в цифровой формат.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин отметил: «Ещё 7 лет назад электронный способ оформления субсидий представлялся рязанским аграриям слишком сложным и ненадёжным. Сегодня этот формат взаимодействия сельхозтоваропроизводителя и областного минсельхоза стал привычным. Несколько кликов «мышки» – и все необходимые документы на получение субсидии уже отправлены в региональное ведомство.

Плюсы очевидны

Получение услуг субсидирования аграриев без контакта с представителями власти имеет очевидные плюсы: исключаются личностный и коррупциогенный факторы, порядок предоставления субсидий становится более прозрачным, экономится время сотрудников агропредприятия, особенно у тех, кому ранее приходилось отвозить пакет документов за 200 километров и более.

Теперь фермер, руководитель предприятия или бухгалтер в любое время суток на любом этапе оформления субсидии может получить в личном кабинете актуальную и достоверную информацию о том, на какой стадии находится рассмотрение заявления, а раньше для этого было необходимо звонить в орган власти по телефону. Также существует дополнительная функция: можно настроить рассылку писем с информацией о принятии решения по заявлению на свой электронный почтовый ящик.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области электронные заявки на субсидии помогли оптимизировать документооборот при переходе из бумажного вида в электронный.

Как создавалась и развивалась система?

Процессы оказания услуг в электронном виде происходят посредством программного продукта «Личный кабинет сельхозтоваропроизводителя».

В тестовом режиме система начала работать в декабре 2013 года. Первоначально представители сельскохозяйственного бизнеса могли подавать электронное заявление на субсидирование лишь по двум видам господдержки: за реализованное товарное молоко и погектарное субсидирование. В 2014 году стала доступна электронная подача заявок и по субсидиям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам.

В первый год работы системы, ей воспользовались 15 организаций, это 3 % от общего количества сельхозтоваропроизводителей области.

К 2018 году механизм получения государственной услуги в электронном виде реализован для основных четырнадцати услуг.

Электронный процесс сейчас включает все этапы: подача заявления – прикрепление необходимых документов – подписание соглашения между сельхозтоваропроизводителем и министерством.

На сегодня все крупные и средние сельхозтоваропроизводители Рязанской области используют функционал информационной системы в полной мере. Интенсивное развитие сетей мобильных операторов позволяет получать электронные услуги всё большему количеству сельхозтоваропроизводителей.

Как это работает?

Доступ к программному продукту предоставляется специалистами регионального минсельхоза, пользователю выдаётся логин и пароль. Или же пользователь может зайти в личный кабинет с учётной записью «Единого портала государственных услуг».

Для осуществления действий в личном кабинете (подача заявки, документов, подписание соглашений) используется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Для обмена юридически значимыми документами между заявителем, кредитной организацией и органом власти может использоваться сервис «E-Invoicing–Электронный обмен документами» – разработка Сбербанка.

Проект «Оформление субсидий рязанским аграриям через Интернет» неоднократно отмечен золотыми медалями на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

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