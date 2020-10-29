Сотрудники рязанской Госавтоинспекции получили 22 новых автомобиля

29 октября в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» и «Безопасность дорожного движения», в городе Рязани, на территории Управления ГИБДД по Рязанской области сразу несколько подразделений ведомства получили новые современные автомобили SKODA OKTAVIA. Ключи от 22 дорожно-патрульных машин вручил начальник Управления ГИБДД полковник полиции Сергей Романов.
10 транспортных средств передали батальонам ДПС и 12 автомобилей -подразделениям обслуживающим федеральную трассу. Владеть двумя вышеперечисленными авто будет Скопинское ГАИ.
Помимо Скопинского района, машины получили: Ряжский, Михайловский, Шиловский, Сасовский и Рязанский районы.