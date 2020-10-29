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Новости РязаниОбщество

Сотрудники рязанской Госавтоинспекции получили 22 новых автомобиля

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29 октября  в рамках  федеральной  программы «Безопасные и качественные дороги» и «Безопасность дорожного движения», в городе Рязани, на территории Управления ГИБДД по Рязанской области сразу несколько подразделений ведомства получили новые современные автомобили SKODA OKTAVIA. Ключи от 22 дорожно-патрульных машин вручил начальник Управления ГИБДД полковник полиции Сергей Романов.

10 транспортных средств передали батальонам ДПС и 12 автомобилей -подразделениям обслуживающим федеральную трассу.  Владеть двумя вышеперечисленными авто будет Скопинское ГАИ.

— Получение новых машин, для нашего подразделения – важное событие, так как у нас достаточно изношен автопарк. В этом году были списаны две машины. Вместо них нам дали  современные, быстрые и комфортные автомобили, которые, несомненно, принесут пользу в деле безопасности дорожного движения,- отметил начальник ОГИБДД МО МВД России «Скопинский» Михаил Трушин.

Помимо Скопинского района, машины получили: Ряжский, Михайловский, Шиловский, Сасовский и Рязанский районы.

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