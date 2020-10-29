Сотрудники рязанской Госавтоинспекции получили 22 новых автомобиля

— Получение новых машин, для нашего подразделения – важное событие, так как у нас достаточно изношен автопарк. В этом году были списаны две машины. Вместо них нам дали современные, быстрые и комфортные автомобили, которые, несомненно, принесут пользу в деле безопасности дорожного движения,- отметил начальник ОГИБДД МО МВД России «Скопинский» Михаил Трушин.