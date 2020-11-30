Более 200 уникальных постов объединил онлайн — марафон «Почта мамам»

С 23 по 29 ноября в Рязанской области проходил уникальный проект – онлайн-марафон «Почта мамам», приуроченный ко всероссийскому Дню матери. Инициатором проекта на территории региона выступила Почта России.

По замыслу организаторов главной целью марафона было объединить под одним хештегом #почтамамам тысячи признаний в любви к мамам. 29 ноября, в день празднования Дня матери в России, более 200 уникальных постов сложились в единую виртуальную открытку.

Трогательные поздравления в стихах и прозе, архивные семейные фото и коллажи, поделки, рисунки и выступления целых классов можно и сейчас посмотреть в сети Instagram. Ограничений по форме не было. Все посты объединил официальный хештег марафона #почтамамам.

Участники флешмоба в своих посланиях выражали искренние слова благодарности, любви и невероятно теплые пожелания самому дорогому человеку в жизни. Уверен, что онлайн марафон, посвященный мамам, теперь станет у рязанцев традиционным, — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Кроме Рязанского региона в акции приняли участие жители еще 10 областей: Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской.