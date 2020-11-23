Анжелика Евдокимова прокомментировала своё назначение детским омбудсменом

Новый Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова прокомментировала своё назначение. Соответствующий пост она разместила на своей странице в соцсети.

Евдокимова поблагодарила своих коллег, а также представителей СМИ и других организаций, с которыми она сотрудничала и общалась. По её словам, время работы в следственных органах она будет вспоминать с теплотой.

– Я многому здесь научилась и этот багаж знаний мне очень пригодится при защите прав и законных интересов детей! – написала Евдокимова.

Напомним, на должность детского омбудсмена Евдокимову назначила в понедельник, 23 ноября, Рязанская областная Дума.