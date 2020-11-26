Администрация «М5 Молл» прокомментировала информацию об открытии торгового центра

Сейчас в торговом центре «М5 Молл» в Рязани идут работы по ликвидации последствий пожара. Пока точная дата открытия неизвестна.

В администрации ТРЦ сообщили корреспонденту РИА «7 новостей», что через некоторое время начнут работу магазины в тех частях комплекса, которые не пострадали от пожара. Сотрудники делают всё возможное, чтобы это произошло поскорее. Но говорить о дне, когда «М5 Молл» возобновит работу, пока преждевременно.

Напомним также, что сейчас эксперты устанавливают причину пожара в торговом центре.