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Новости РязаниОбщество

Администрация «М5 Молл» прокомментировала информацию об открытии торгового центра

7info

Сейчас в торговом центре «М5 Молл» в Рязани идут работы по ликвидации последствий пожара. Пока точная дата открытия неизвестна. 

В администрации ТРЦ сообщили корреспонденту РИА «7 новостей», что через некоторое время начнут работу магазины в тех частях комплекса, которые не пострадали от пожара. Сотрудники делают всё возможное, чтобы это произошло поскорее. Но говорить о дне, когда «М5 Молл» возобновит работу, пока преждевременно. 

Напомним также, что сейчас эксперты устанавливают причину пожара в торговом центре.

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