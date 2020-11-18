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В этот деньНовости Рязани

В этот день: 18 ноября

7info

РИА «7 новостей» подготовило информацию о том, что произошло 18 ноября в разные периоды истории. Рассказываем подробно, какой праздник отмечается, кто родился, какие открытия сделаны. 

Начнём с того, что до Нового года осталось всего 43 дня! И именно сегодня в России отмечается день рождения Деда Мороза! 

Дед Мороз – главный новогодний волшебник в нашей стране. Изображается как старик в цветной –  голубой, синей, красной или белой шубе, с длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Не путайте с Санта Клаусом. Тот живёт на Северном полюсе, носит полушубок и красный колпак. Отличаются и средства передвижения – Дед Мороз ездит в санях на тройке лошадей, Санту возят олени. У Деда Мороза есть внучка Снегурочка. 

Также в этот день в Латвии и Марокко отмечают Дни независимости, в Узбекистане – День национального флага, а в Украине – День сержанта вооружённых сил. 

Исторические события 18 ноября

В 1723 году в этот день пущен в действие металлургический завод-крепость на реке Исети, названный в честь императрицы и с её согласия Екатеринбургом.

В 1865 году первый рассказ Марка Твена «Знаменитая прыгающая лягушка» был напечатан в «Saturday Press». А через три года, по инициативе Дмитрия Ивановича Менделеева было основано Русское химическое общество.

18 ноября 1920 года совместным постановлением Наркомздрава РСФСР и Наркомюста РСФСР «Об искусственном прерывании беременности» впервые в мире были легализованы аборты.

18 ноября 1928 года в Нью-Йорке был впервые показан первый звуковой мультфильм. Назывался он «Пароходик Вилли». Главный герой – легендарный Микки Маус. До этого он появлялся в двух немых мультфильмах.

Родились 18 ноября 

В 1828 году в этот день появился на свет Джон Даун (ум. 1896), английский генетик, открывший синдром Дауна.

В 1899 родился Михаил Водопьянов (ум. 1980), советский лётчик, участник спасения экипажа «Челюскина», один из первых Героев Советского Союза.

18 ноября 1920 года родился один из самых известных советских футбольных тренеров Константин Бесков. Его имя связано с московскими клубами «Динамо» и «Спартак». Умер Бесков в 2006 году. 

В 1927 году появился на свет кинорежиссёр, драматург Эльдар Рязанов. Он снял такие известные фильмы, как «Невероятные приключения итальянцев в России», «Старики-разбойники», «Служебный роман», «Гараж». Ну и, конечно, «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» – телефильм, без которого в нашей стране не обходится ни один Новый год. 

Отдельно хотелось бы выделить музыкантов, появившихся на свет 18 ноября.

1946 – родилась  Аманда Лир (при рожд. Аманда Тапп), французская поп-певица, актриса и модель.

1948 – Тынис Мяги, советский и эстонский эстрадный певец, композитор и актёр.

 – Герман Раребелл, немецкий барабанщик, автор песен, участник рок-группы «Scorpions».

1950 – Михаил Муромов, советский и российский певец, музыкант, композитор.

– Грэм Паркер, британский рок-музыкант, автор песен, лидер группы «The Rumour».

1960 – Ким Уайлд, британская поп-певица, автор песен, диджей, телеведущая.

1962 –  Кирк Хэмметт, американский гитарист, автор песен, участник группы «Metallica».

1969 –  Олег Яковлев (ум. 2017), российский певец, бывший солист группы «Иванушки International».

Использованы материалы Википедии. 

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