Новости Рязани сегодня: 5 апреля

РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей 5 апреля.

В марте в Рязанской области родились Аким и Гордей

Наиболее популярными у рязанцев были мужские имена: Максим, Александр, Артём, Михаил, Матвей, Илья, Егор, Тимофей. Девочек называли: Виктория, Полина, Анна, София, Александра, Ева, Ксения, Василиса, Мария.

Некоторые жители Рязани давали детям экзотические имена. Мальчиков называли: Аким, Гордей, Наум, Тихон, Ян, Святослав, Симеон. В число редких попало имя Григорий.

В Рязани огласили приговор экс-сотруднице службы судебных приставов

Следователям удалось установить, что в течение года женщина похитила с депозитного счёта отдела судебных приставов более 400 тысяч рублей. Средства она перечисляла на счета подставных лиц, которые не являлись сторонами исполнительного производства.

В Рязани планируют построить 86 многоквартирных домов

Фото пресс-службы областной администрации

Реестр обновляется ежеквартально. В перечень включены объекты застройщиков, у которых есть разрешение на строительство вплоть до 2037 года.

В релизе уточняется, что срок разрешения на строительство может быть продлён или же жилые дома могут быть введены в эксплуатацию раньше.

В Рязанской области закрыты мосты

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На 16.00 5 апреля в Рязанской области закрыты для движения 18 низководных и 5 наплавных мостов в 10 районах, сообщили в региональном Минтрансе.

Низководные мосты закрыты:

деревня Норовка Александро-Невском район;

Шилово, Быково, Кипчаково, Хмелевое, Красный городок Кораблинский район;

Летники, Черняевка Путятинский район;

Ряжск, Подвислово Ряжский район;

Красная Яблонька, Дмитриевка, скит Свято-Данилова монастыря Сапожковский район;

Шелемишево Скопинский район;

Бутырки, Мелекшино Старожиловский район;

Покровское, Поляковские Выселки Ухоловский район.

Наплавные мосты закрыты:

Фатьяновка, Троица Спасский район;

Польное Ялтуново, Купля, Старо-Чернеево Шацкий район.

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