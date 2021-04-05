Новости Рязани сегодня: 5 апреля

РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей 5 апреля.
В марте в Рязанской области родились Аким и Гордей
Наиболее популярными у рязанцев были мужские имена: Максим, Александр, Артём, Михаил, Матвей, Илья, Егор, Тимофей. Девочек называли: Виктория, Полина, Анна, София, Александра, Ева, Ксения, Василиса, Мария.
Некоторые жители Рязани давали детям экзотические имена. Мальчиков называли: Аким, Гордей, Наум, Тихон, Ян, Святослав, Симеон. В число редких попало имя Григорий.
В Рязани огласили приговор экс-сотруднице службы судебных приставов
Следователям удалось установить, что в течение года женщина похитила с депозитного счёта отдела судебных приставов более 400 тысяч рублей. Средства она перечисляла на счета подставных лиц, которые не являлись сторонами исполнительного производства.
В Рязани планируют построить 86 многоквартирных домов
Реестр обновляется ежеквартально. В перечень включены объекты застройщиков, у которых есть разрешение на строительство вплоть до 2037 года.
В релизе уточняется, что срок разрешения на строительство может быть продлён или же жилые дома могут быть введены в эксплуатацию раньше.
В Рязанской области закрыты мосты
На 16.00 5 апреля в Рязанской области закрыты для движения 18 низководных и 5 наплавных мостов в 10 районах, сообщили в региональном Минтрансе.
Низководные мосты закрыты:
- деревня Норовка Александро-Невском район;
- Шилово, Быково, Кипчаково, Хмелевое, Красный городок Кораблинский район;
- Летники, Черняевка Путятинский район;
- Ряжск, Подвислово Ряжский район;
- Красная Яблонька, Дмитриевка, скит Свято-Данилова монастыря Сапожковский район;
- Шелемишево Скопинский район;
- Бутырки, Мелекшино Старожиловский район;
- Покровское, Поляковские Выселки Ухоловский район.
Наплавные мосты закрыты:
- Фатьяновка, Троица Спасский район;
- Польное Ялтуново, Купля, Старо-Чернеево Шацкий район.