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Понедельник, 5 апреля, 2021
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В Рязани планируют построить 86 многоквартирных домов

Валерия Мединская
Фото пресс-службы областной администрации

В Рязани выдано 86 разрешений на строительство многоквартирных жилых домой, не введённых в эксплуатацию по состоянию на 31 марта 2021 года. Реестр опубликовывали на сайте городской администрации.

Реестр обновляется ежеквартально. В перечень включены объекты застройщиков, у которых есть разрешение на строительство вплоть до 2037 года.

В релизе уточняется, что срок разрешения на строительство может быть продлён или же жилые дома могут быть введены в эксплуатацию раньше.

Реестр публикуется с целью информирования граждан, уже заключивших договора долевого участия, а также потенциальных покупателей на первичном рынке жилья о строящихся многоквартирных домах на территории города.

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