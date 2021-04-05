В Рязанской области закрыты мосты

На 16.00 5 апреля в Рязанской области закрыты для движения 18 низководных и 5 наплавных мостов в 10 районах, сообщили в региональном Минтрансе.

Низководные мосты закрыты:

деревня Норовка Александро-Невском район;

Шилово, Быково, Кипчаково, Хмелевое, Красный городок Кораблинский район;

Летники, Черняевка Путятинский район;

Ряжск, Подвислово Ряжский район;

Красная Яблонька, Дмитриевка, скит Свято-Данилова монастыря Сапожковский район;

Шелемишево Скопинский район;

Бутырки, Мелекшино Старожиловский район;

Покровское, Поляковские Выселки Ухоловский район.

Наплавные мосты закрыты: