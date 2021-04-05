В Рязанской области закрыты мосты

На 16.00 5 апреля в Рязанской области закрыты для движения 18 низководных и 5 наплавных мостов в 10 районах, сообщили в региональном Минтрансе.
Низководные мосты закрыты:
- деревня Норовка Александро-Невском район;
- Шилово, Быково, Кипчаково, Хмелевое, Красный городок Кораблинский район;
- Летники, Черняевка Путятинский район;
- Ряжск, Подвислово Ряжский район;
- Красная Яблонька, Дмитриевка, скит Свято-Данилова монастыря Сапожковский район;
- Шелемишево Скопинский район;
- Бутырки, Мелекшино Старожиловский район;
- Покровское, Поляковские Выселки Ухоловский район.
Наплавные мосты закрыты:
- Фатьяновка, Троица Спасский район;
- Польное Ялтуново, Купля, Старо-Чернеево Шацкий район.