Новости Рязани сегодня: 12 апреля

- Advertisement -

РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее значимых, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 12 апреля.

Массовое ДТП на мосту через Трубеж

Массовое ДТП на мосту через реку Трубеж произошло днём. Маршрутка врезалась в едущие впереди машины. Предположительно, водителю автобуса стало плохо.

Момент аварии попал на видео

В результате ДТП пострадали девять человек. Среди травмированных – годовалый ребёнок, сообщила пресс-служба рязанского УМВД. Авария случилась 12 апреля в 14.30. Водитель маршрутки врезался в «Фольксваген Поло», после чего по инерции столкнулись другие транспортные средства. Всего повреждено 12 автомобилей.

Пятеро пострадавших госпитализированы.

За сутки вода в Оке в Рязани поднялась на 12 сантиметров

Уровень воды в реке Оке в черте Рязани составляет 437 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

У старой Рязани уровень воды – 435 см, поднялась на 4 см.

Касимов – 453 см, 65 см.

Мокша, Кадом – 517 см, 34 см.

Проня, Быково – 302 см, 33 см.

Пра, Деулино – 251 см, 14 см.

Ранова, Троица – 648 см, минус 33 см.

Вёрда, Скопин – 156 см, минус 8 см.

В Рязанской области подтоплено 9 низководных мостов, участок автодороги Рязань – Заокское – Коростово, 28 приусадебных участков.

Вертолёт санавиации привёз в Рязань трёх маленьких пациентов

11 апреля около 18 часов пилоты отправились в Скопин. В местном медицинском центре оказывали помощь мальчику, упавшему из окна квартиры на пятом этаже. Пострадавшего доставили в реанимацию ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой.

В 22 часа вертолёт вновь вылетел в Скопин к ребёнку 1 года 9 месяцев. Пациента отвезли в реанимацию больницы №11. В час ночи медики совершили вылет в Ряжск к 9-летнему мальчику. Его доставили в областную детскую клиническую больницу.

В рязанском Водоканале сменился и.о. директора

Исполняющим обязанности директора Водоканала назначен Олег Пальваль.

Пальваль – заместитель директора по безопасности и режиму. Издание отмечает, что только у него из оставшихся руководителей есть допуск к государственной тайне.

Ранее обязанности руководителя Водоканала исполнял замдиректора по эксплуатации водопроводного и канализационного хозяйства – главный инженер Юрий Феоктистов.

Варламов прокомментировал случай с рыбами, которые завелись в луже рязанского двора

Сначала блогер рассказал о случае в Екатеринбурге и пожаловался на проблемы с созданием дренажных систем по стране, затем прокомментировал ситуацию в Рязани.

Также вы можете прочитать гороскоп на 13 апреля, а также узнать о приметах этого дня.