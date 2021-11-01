Новости Рязани сегодня: 1 ноября

РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей 1 ноября.

Появились подробности ночного пожара с погибшими в Сапожке

Пожар случился в кирпичном доме на улице Лушкина. Проживающая в нём многодетная семья считается благополучной.

Погибшие — женщина 1978 года рождения и девочка 2014 года рождения. Мальчику 2011 года рождения удалось спастись, однако он пострадал. Вертолётом санавиации с отравлением его доставили в Рязань.

Ещё один член семьи, которому удалось спастись — 20-летний юноша. Из горящего дома он выбрался через окно. Парень получил небольшие повреждения.

Напомним, по официальной информации, сообщение о происшествии поступило спасателям 1 ноября в 02.42. В тушении принимали участие 3 пожарных расчёта и 8 человек личного состава.

Стала известна дальнейшая судьба здания бывшего рязанского института культуры

Как сообщает ГТРК «Ока», здание хотят передать агентству по управлению и использованию памятников культуры.

Дальнейшее использование объекта определят после реставрации. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.

Эпидпорог по ОРВИ в Рязанской области превышен на 28,7%

По данным мониторинга, эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в регионе превышен на 28,7%. По Рязани — на 34,8%.

Как правило, ОРВИ чаще всего болеют дети до 14 лет. Случаи гриппа в Рязанской области не зарегистрированы.

В Рязани открылся Единый центр вакцинации

В центре одновременно находятся более 50 специалистов. Они оказывают рязанцам помощь в заполнении документов, проводят предварительный осмотр. Пространство организовано по принципам бережливого производства. Потоки приходящих на вакцинацию разделяются. Ежедневно центр вакцинации могут посетить 1,8 тыс. человек. Приём и вакцинация проводятся при предъявлении паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа бех предварительной записи.

В ПФР уточнили график выдачи пенсий рязанцам в ноябре

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Выплата и доставка пенсий и других социальных выплат в ноябре (для почтовых отделений с режимом работы 6 дней в неделю):

3-го ноября – за 3 и 4 ноября;

5-го ноября – за 5 ноября;

6-го ноября – за 6 и 7 ноября;

С 8-го ноября доставка пенсий будет осуществляться согласно установленному графику.

В Рязани четыре заведения закрыли за нарушение антиковидных мер

Рейды в торговых центрах и на предприятиях общепита проводили специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. Представители надзорного органа составили 8 протоколов об административных правонарушениях. Четыре из них — о приостановке деятельности. Также выписано 15 предостережений.