Новости Рязани сегодня: 1 июня

7info представляет обзор наиболее важных новостей Рязани и Рязанской области 1 июня.

В Рязани открылся обновлённый Торговый городок

К первому дню лета завершилось благоустройство основной территории городка, высажены деревья и многочисленные сорта растений, укреплены фундаменты, несущие конструкции, заменены окна и двери в зданиях.

Открыть локацию решили большим летним фестивалем.

В Рязанской области планируют увеличить размер штрафа за парковку автомобилей на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках

С соответствующей инициативой выступила Рязанская городская Дума в связи с резким увеличением количества нарушений. Начальник контрольно-аналитического управления аппарата администрации Рязани Елена Шаврина сообщила, что в текущем году после схода снежного покрова составлено уже 2033 акта об АП – это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. При разработке законопроекта учитывался опыт других регионов. В итоге предложено повысить минимальный размер штрафа: с 500 руб. до 3000 для граждан, с 3000 до 10 000 для должностных лиц, с 10 000 до 30 000 руб. для юридических лиц. Верхняя граница штрафов останется неизменной и составит 5 000, 35 000 и 250 000 соответственно.

На улице Вокзальной в Рязани погрузчик порвал провода

Происшествие спровоцировало большие пробки в центре города.

116 водителей наказали в Рязани за неправильную тонировку 31 мая

Управление МВД России по Рязанской области напомнило, что за неисполнение законных требований сотрудников полиции водители могут быть привлечены к административной ответственности в виде ареста на срок до 15 суток либо административного штрафа от 2000 до 4000 рублей.

У погибшей после падения с восьмого этажа 26-летней рязанки остались двое детей

Трагедия произошла 31 мая в 11.38 в доме № 28 корпус 1. Рязанка скончалась до прибытия скорой помощи.