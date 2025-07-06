«Часы ожидания, нервная тишина»: волонтеры рассказали, как проходили поиски заблудившегося грибника

В Рязанской области мужчина уехал на машине в лес за грибами и потерялся. Как проходили поиски рязанца, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Сбор информации, подготовка ориентировки, создание темы на форуме, публикация в социальных сетях, печать ориентировок и многое другое — всё это неотъемлемая часть поиска человека.

Родные потерявшегося рязанца рассказали, что мужчина им звонил, говорил, что в лесу, но в каком именно, не уточнил. Волонтерам дали информацию, в какие леса раньше ездил за грибами рязанец. Выяснилось, что у мужчины есть проблемы со здоровьем.

«Готов на машине!», «Готов пешком!», «Могу взять четверых!», «Могу распечатать ориентировки!» — писали в чате добровольцы, полные решимости ехать на косички. Собраны первые группы. Обозначены задачи. Часы ожидания, нервная тишина. Сигнал «Стоп». Полиция сообщила: «Вернулся домой». Родные подтвердили: найден, жив.

«Спасибо большое всем, кто принимал посильное участие в поиске: кто выехал, кто был готов продолжить выполнять задачи утром, кто делал репосты и печатал ориентировки, и всем тем, кто всегда остаётся «за кадром» — группе прозвона и информационным координаторам. Огромная благодарность сотрудникам полиции за взаимодействие», — пишут участники ПСО «ЛизаАлерт».