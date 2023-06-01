В Рязанской области планируют увеличить размер штрафа за парковку автомобилей на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках

Депутаты регионального парламента в первом чтении приняли закон, устанавливающий более высокий размер штрафа за размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а также на детских и спортивных площадках.

С соответствующей инициативой выступила Рязанская городская Дума в связи с резким увеличением количества нарушений. Начальник контрольно-аналитического управления аппарата администрации Рязани Елена Шаврина сообщила, что в текущем году после схода снежного покрова составлено уже 2033 акта об АП – это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. При разработке законопроекта учитывался опыт других регионов. В итоге предложено повысить минимальный размер штрафа: с 500 руб. до 3000 для граждан, с 3000 до 10 000 для должностных лиц, с 10 000 до 30 000 руб. для юридических лиц. Верхняя граница штрафов останется неизменной и составит 5 000, 35 000 и 250 000 соответственно.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил необходимость детальной проработки предлагаемых изменений и важность комплексный подхода в решении проблемы. До рассмотрения во втором чтении проект закона будет подробно обсуждаться с привлечением специалистов.