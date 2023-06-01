116 водителей наказали в Рязани за неправильную тонировку 31 мая

В Рязанской области Госавтоинспекция активно работает по выявлению нарушений, связанных с использованием автомобилей, на которых установлены стекла, не отвечающие требованиям по светопропусканию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За такие нарушения граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ и получить штраф в размере 500 рублей.

31 мая в ходе мероприятий по контролю за светопропускаемостью стекол автомобилей Госавтоинспекция Рязанской области привлекла к ответственности 116 водителей, которым назначены административные штрафы.

Управление МВД России по Рязанской области напоминает, что за неисполнение законных требований сотрудников полиции водители могут быть привлечены к административной ответственности в виде ареста на срок до 15 суток либо административного штрафа от 2000 до 4000 рублей.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей соблюдать ПДД и уважительно относиться к другим участникам дорожного движения.