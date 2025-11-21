Ваня Дмитриенко признался в студии Comedy Club, что впервые попал в такие условия

«Я впервые оказался в студии с ощущением, что здесь есть люди младше меня», — признался певец Ваня Дмитриенко в начале нового выпуска Comedy Club (18+). Этот эпизод действительно будет особенным: его полностью посвятят зумерам — самому молодому и шумному поколению наших дней. В зале соберутся те, кого подростки и молодые зрители обычно видят в клипах, тиктоках и трендах, а не на классической телевизионной сцене.

Гостями Павла Воли и его нового соведущего Романа Сафонова, который сам считается самым молодым резидентом Comedy Club, станут яркие представители поколения Z. Шоу превратится в своего рода встречу молодых артистов, которые определяют вкусы аудитории в соцсетях и мессенджерах. Всё действие будет выстроено вокруг их музыки, их юмора и их способа смотреть на мир.

В рамках выпуска свои треки представят Милана Хаметова, Милана Стар и участники Adrenalin House. Зрителей ждут живые выступления, знакомые мелодии и песни, которые уже разошлись по плейлистам подростков. Для Comedy Club это редкий случай, когда музыкальная часть программы будет так явно ориентирована на зумеров, а не на привычную взрослую аудиторию.

Посмотреть этот «зумерский» выпуск Comedy Club можно в пятницу в 21:00. Для тех, кто привык видеть шоу в более классическом формате, это будет шанс взглянуть на него по‑новому, а для молодёжи — возможность увидеть своих кумиров в компании резидентов легендарного проекта.