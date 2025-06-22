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Изображение от freepik
Изображение от freepik
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Новолуние 25 июня откроет кармические развилки: каким знакам Зодиака стоит быть особенно внимательными

Алексей Самохин

25 июня 2025 года наступит новолуние в знаке Рака. Астрологи называют этот день поворотным: именно сейчас возможна внутренняя трансформация, отказ от старого и запуск новых жизненных сценариев. Как сообщает портал theDay, это лунное событие окажет особенно сильное влияние на представителей пяти знаков Зодиака. Прогноз подготовила эзотерик и экстрасенс Аделина Панина.

Новая Луна — всегда про начало. Но в Раке — это начало не внешнего, а внутреннего пути. Психологическая перезагрузка, прощание с прошлым, восстановление эмоционального фундамента — вот основные темы этого новолуния.

♋ Рак: новая глава в жизни

Новолуние пройдет именно в вашем знаке, а значит, начинается личный астрологический год. Это лучшее время, чтобы отпустить всё, что мешает двигаться вперёд. Сомнения, страхи, обиды — если вы позволите себе от них избавиться, получите шанс на настоящее обновление.

Особенно важно прислушиваться к себе и своим эмоциям. Не исключено, что появятся идеи, связанные с переменами в отношениях, профессии или месте жительства. Июньское новолуние — словно стартовая площадка, которая даст мощный толчок вашему развитию.

♏ Скорпион: время кармического выбора

Для Скорпионов 25 июня станет днём внутреннего распутья. Появится выбор — остаться на старом пути или пойти туда, где всё неизвестно. Именно в такие моменты запускаются события, влияющие на годы вперёд.

Будьте особенно внимательны к случайным встречам и предложениям: возможно, Вселенная таким образом подсказывает, куда идти дальше. Возникающие чувства тревоги — это не повод отступать, а знак, что вы приближаетесь к важному повороту судьбы.

♓ Рыбы: исполнение сокровенных желаний

Новолуние в Раке открывает для Рыб доступ к подсознанию. Всплывут забытые мечты, появится вдохновение и желание творить. Это отличный момент, чтобы начать проект, который давно откладывался.

Если вы занимаетесь искусством, психологией, духовными практиками — вас ждёт настоящий прорыв. Всё, что вы сейчас заложите, даст плоды уже в ближайшие месяцы. Главное — не бояться заявить о своих желаниях.

Новолуние 25 июня откроет кармические развилки: каким знакам Зодиака стоит быть особенно внимательными Новолуние в Раке 25 июня 2025 года станет моментом перезагрузки. Астролог рассказала, какие знаки Зодиака почувствуют его особенно остро.
Изображение от freepik

♉ Телец: пересмотр ценностей

Для Тельцов это новолуние станет поводом задуматься о главном. Привычные ориентиры могут перестать вдохновлять, а желания — измениться. Ваша задача — разобраться, что для вас по-настоящему важно.

Не исключены встречи, способные изменить взгляд на жизнь. Придётся выбирать между стабильностью и внутренней свободой. Новолуние может подтолкнуть к смене курса — и это будет во благо, если вы последуете зову сердца.

♑ Козерог: выход на новый уровень

Козерогов ждут новые возможности для самореализации. Возможно предложение о сотрудничестве, публичном проекте, участие в мероприятии. Это шанс показать, чего вы достигли — и получить признание.

Особенно важно проявить зрелость: перестать всё делать в одиночку и научиться принимать помощь. Партнёрство и поддержка станут ключевыми темами новолуния. Вас заметят — главное, не бойтесь выйти в свет.

🌑 Что значит новолуние в Раке?

Новолуние в водной стихии Рака — это всегда про эмоции, дом, семью и заботу о себе. В этот день хорошо:

  • отпускать обиды;
  • прощать и принимать;
  • начинать то, что требует душевного участия.

Если вы давно хотели что-то изменить, но не знали как — именно 25 июня может появиться интуитивный ответ. Вселенная заговорит на вашем языке.

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